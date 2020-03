Gennaio 2020 mite, nebbioso e con poche precipitazioni

In Piemonte gennaio 2020 ha avuto una temperatura media di quasi 3°C con un’anomalia termica positiva di circa 2.5°C rispetto alla media del periodo 1971-2000 ed è risultato il 4° mese di gennaio più caldo nella distribuzione storica degli ultimi 63 anni.

Dal punto di vista pluviometrico le precipitazioni sono state inferiori alla norma degli anni 1971-2000, con 12.3 mm medi ed un deficit di 47.5 mm (pari al 79%); gennaio 2020 si pone al 12° posto tra i corrispondenti mesi meno piovosi degli ultimi 63 anni.In questo mese gli eventi di nebbia sono stati superiori alla norma; tale fatto non si verificava da dicembre 2018 per le nebbie ordinarie (visibilità inferiore ad 1 km) e da febbraio 2017 per le nebbie fitte (visibilità inferiore a 100 m). (Da Arpa Piemonte)