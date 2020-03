"Democrazia deliberativa a Candelo?", la minoranza guidata da Veronese contro l'amministrazione

Riceviamo e pubblichiamo:

"Democrazia deliberativa a Candelo? È una teoria che presuppone la disponibilità delle Istituzioni a recepire la voce dei cittadini. L’Amministrazione biolliniangeloniana non si è dimostrata ad oggi, nei fatti, intenzionata a farlo.

Alcuni esempi: Casa di riposo persa per 66 anni, ricavato sperperato, aumenti per gli utenti; Seab, negato fino a “ieri” lo stato di insolvenza della società, approvando bilanci non reali; I Borghi srl, esempio di ipocrita interpretazione della Legge; gioco d’azzardo, proclami ma nessuna azione di contrasto; finte colonnine autovelox, migliaia di euro sperperati; commercianti, illusi da promesse irreali o comunque poco sostanziose (vedi i danni ai commercianti di via Mazzini nei 2 anni circa di chiusura); salute pubblica, caso zanzare, problema sottovalutato; Ricetto, polmone economico sopravvalutato e insaziabile catalizzatore di risorse pubbliche; incuria per la proprietà privata (come non ricordare la vernice rossa su muri delle case?).