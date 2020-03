Parcheggi a pagamento ospedale, Cgil cerca l'accordo per non penalizzare i lavoratori esterni

Riceviamo e pubblichiamo:

"A gennaio 2020 siamo venuti a conoscenza che i dipendenti delle aziende che prestano la loro opera stabilmente presso l’ASL di Biella dovranno pagare il parcheggio per andare al lavoro, diversamente dai dipendenti diretti dell’ASL; per questi ultimi, infatti, grazie alla contrattazione aziendale si è stabilita la gratuità del parcheggio fin dai primi "attimi di vita" della struttura stessa.

In seguito alla notizia dell’affidamento della gestione del parcheggio ad azienda esterna da parte del Comune di Ponderano, si è palesato immediatamente ai nostri occhi che una parte di lavoratori orbitanti intorno all’azienda ospedaliera biellese non avrebbero fruito della gratuità del parcheggio. Ora si tratta di dipendenti delle cooperative e delle aziende che a vario titolo prestano servizio in Ospedale con turni continuativi o spezzati nel corso della giornata e che sarebbero quindi chiamati a pagare anche più volte il parcheggio. Stiamo pensando ai lavoratori che eseguono le pulizie all’interno del nosocomio cittadino, a quelli che eseguono i trasporti dei pazienti da e per i reparti di degenza e ai diversi servizi necessari al corretto funzionamento dell’Ospedale gestiti con personale non direttamente assunto dall’ASL.

Si tratta per la stragrande maggioranza di lavoratori con pochissime ore di lavoro giornaliere, il cui stipendio non è certamente elevato e che si troverebbero a dover sborsare, se la tariffa fosse di circa 1/2 euro al giorno una somma di 40/50 euro al mese. I cittadini biellesi sanno che quando si recano in ospedale sono accolti, curati, aiutati ed assistiti non solo dai dipendenti diretti del nosocomio, ma da decine e decine di persone che con il loro lavoro garantiscono quotidianamente insieme a infermieri, oss, medici, tecnici e altri la qualità del nostro presidio ospedaliero. I cittadini biellesi non fanno differenza tra i lavoratori dell’Ospedale e quelli delle ditte esterne. Ma ciò rischia di non essere così per chi amministra il comune di Ponderano e per le ditte esterne; per loro sono lavoratori di serie B, utili nel rispondere ai bisogni di chi entra in ospedale ma invisibili quando si tratta di riconoscere un’agevolazione.

Da gennaio abbiamo cercato di incontrare i lavoratori interessati distribuendo volantini informativi e contattandoli direttamente sul luogo di lavoro. Si sono chiaramente dimostrati preoccupati. Tenuto conto che è imminente l’inizio dell’appalto di gestione del parcheggio e il conseguente passaggio a pagamento della sosta, abbiamo inviato una lettera al Sindaco di Ponderano nonché alle Aziende che prestano servizio presso l’Ospedale, per trovare una soluzione condivisa che non penalizzasse i lavoratori. Al momento non è arrivata alcuna risposta. Per noi, che siamo convinti che ogni lavoratore partecipa a mantenere alta la qualità del servizio del nostro Ospedale è importante cercare di costruire condizioni il più possibile simili tra i diversi lavoratori del comparto".