Insieme per sostenere l’Incoronazione della Madonna di Oropa, il rettore Berchi: “Occasione unica e opportunità per Biellese”

A Mongrando, una cena di raccolta fondi per i progetti avviati dal Santuario di Oropa. Nei giorni scorsi, si è tenuta una charity dinner per la V° Incoronazione della Madonna di Oropa promossa da Generalfinance e dall’azienda vinicola La Collina dei Ciliegi che hanno ospitato presso il ristorante Tre Camini di Mongrando alcuni amici e imprenditori per presentare il lieto e attesissimo evento, di cui Massimo Gianolli con la sua famiglia sono entusiasti sostenitori.

Il rettore del Santuario di Oropa, don Michele Berchi, ha introdotto la serata spiegando il significato profondo dell’Incoronazione: un rinnovato slancio di affetto del popolo biellese verso la Madonna di Oropa. Dopo aver illustrato i progetti del Manto della Misericordia e delle Corone per la Madonna e per il Bambino, ha invitato gli ospiti a vivere questo momento da protagonisti: “E’ un’occasione unica, che si ripeterà solo tra 100 anni. Un’opportunità per Oropa e per il rilancio del Biellese, terra industriosa e ricca di uno straordinario patrimonio culturale, devozionale e naturalistico”.

Alla cena hanno partecipato anche alcuni membri del Comitato Oropa 2020, che hanno testimoniato la risposta positiva del territorio nel sostenere i progetti avviati nell’ambito del cammino intrapreso verso l’Incoronazione del 30 agosto. La charity dinner si inserisce nel percorso di raccolta fondi avviato dal Santuario di Oropa che da circa un anno ha aperto un ufficio di Fundraising dedicato alla sensibilizzazione e al coinvolgimento del territorio per sostenere in modo corale l’evento. Il legame dei biellesi (e non solo) con la Madonna di Oropa va ben oltre la tradizione: ieri come oggi, il Santuario è un punto di riferimento importante, è un simbolo di coesione e di speranza. Se nel lontano 1620 la devozione a Oropa è stata rafforzata con un voto proprio in occasione della pestilenza, "tanto più ora - spiega don Michele - rivolgiamo lo sguardo a Lei con fiducia".