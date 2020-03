Sport Club Pralino sempre più in alto, pioggia di medaglie e tanta soddisfazione

Lo scorso weekend lo Sport Club Pralino è stato impegnato in due importanti manifestazioni di nuoto pinnato. Greta Trocca e Gaia Savioli hanno partecipato alla coppa del mondo di Eger, in Ungheria, portando i primi risultati della stagione cimentandosi nelle gare 200/400/800 metri monopinna.

Il resto del team è stato invece impegnato nei campionati italiani di categoria dove i risultati sono stati ottimi: tre ori per Giorgia Destefani nei 50,100,200 metri mono; Giulia Cerchi si è classificata seconda nel 400 metri e nel 200 metri pinne e ha strappato un oro nei 100 metri pinne; Carlotta Colombo si è posizionata quattordicesima nei 200 metri mono, ottava nei 400 metri mono e sedicesima nei 100 metri mono; Giorgia Panuccio ha raggiunto il sedicesimo posto nei 200 metri mono, il dodicesimo posto nei 400 metri mono e il diciottesimo posto nei 100 metri mono; Valentina Basso è arrivata quindicesima nei 200 metri mono, quattordicesima nei 100 metri mono e sedicesima nei 50 metri mono; Anna Pozzati si è classificata ventiquattresima nei 100 metri pinne e trentaduesima nei 50 metri pinne. Passando ai maschi invece Pietro Pernici ha strappato un oro nei 200 metri pinne, un argento nei 400 pinne e chiude al quinto posto nei 100 pinne; Francesco Aquadro si piazza sessantatreesimo nei 100 metri pinne e cinquantunesimo nei 50 metri pinne; infine Loris Zapparoli chiude rispettivamente dodicesimo nei 100 metri pinne e tredicesimo nei 50 metri pinne.

Tante altre medaglie per la Sport Club Pralino e tante soddisfazioni per gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli che si sta preparando in vista dei campionati italiani assoluti di Lignano Sabbiadoro nella speranza che possano essere disputati, causa virus.