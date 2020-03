Coronavirus, mercoledì si torna in classe VIDEO

Riaprono le scuole in Piemonte: gli studenti torneranno sui banchi mercoledì 4 marzo. Lo ha annunciato il governatore del Piemonte Alberto Cirio. Le scuole apriranno le porte già lunedì, ma soltanto per gli operatori: sono previste opere di igienizzazione straordinaria, con la Regione che ha stanziato dei fondi speciali per gli istituti in difficoltà.

Da lunedì, dunque, il Piemonte ripartirà, attuando un graduale ritorno alla normalità, pur se con accorgimenti utili a contenere il contagio. Riapriranno tutte le attività che avevano abbassato le saracinesche, tra cui le palestre (compresi gli spogliatoi). Via libera anche ai musei, con accessi limitati, e ai cinema, dove tra due posti uno resterà libero. Ok da domattina, domenica 1° marzo, anche alle Messe, che potranno essere celebrate in tutte le diocesi del Piemonte, "pur rispettando le precauzioni già indicate".

"I docenti delle scuole frequentate dai bambini dovranno verificare che gli alunni si lavino le mani, utilizzino fazzoletti monouso e, per quanto possibile, si proteggano con il gomito in caso di tosse". Ad oggi in Piemonte sono stati eseguiti 308 test. I casi negativi sono 239, quelli in corso di valutazione 19. Quelli positivi 45, 36 dei quali riguardano gli anziani che si trovavano nell'albergo di Alassio, già rientrate nell'Astigiano. Le persone ricoverate in isolamento domiciliare sono 36.

"Negli alberghi della Liguria - spiega l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi - ci sono 6 persone che stanno tornando a Torino, aspettiamo il responso dei test, al momento la situazione è sotto controllo". Infine, è certo che la partita di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma mercoledì allo Stadium, si giocherà a porte aperte, con la chiusura del settore ospiti.

Nel Biellese, la stessa pagina Facebook del Comune di Biella annuncia le novità con il seguente post: "Seppure con una serie di indicazioni operative che saranno rese note nelle prossime ore dal Governo Nazionale, da lunedì riaprono musei, cinema, piscine, attività sportive e possono nuovamente svolgersi eventi e manifestazioni. Per le SCUOLE il Piemonte ha adottato una misura autonoma di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e sentiti anche il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: lunedì e martedì riapriranno gli edifici scolastici al personale per consentire l’organizzazione delle attività e l’igienizzazione delle aule e degli ambienti scolastici. Da MERCOLEDI' riprenderanno regolarmente anche le lezioni".