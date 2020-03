Democratiche Biellesi all'assessore Caucino: "Ci auguriamo che apra un tavolo di confronto reale"

Una nota stampa della Conferenza delle Donne Democratiche Biellesi in riferimento a una circolare dell'assessore regionale Chiara Caucino."Leggiamo la richiesta arrivata dall’Assessora Caucino in queste ore. Ci auguriamo che sia sua intenzione fare un tavolo di confronto reale e che non si limiti a ricevere solamente relazioni ed osservazioni scritte così come sembra annunciare. Comunicazioni che si chiede vengano inviate su un indirizzo istituzionale non di posta certificata, sui cui non vi è certezza che vengano protocollate. I tavoli di confronto sono altra cosa, richiedono incontro, scambio di vedute, dialogo, altrimenti è lecito pensare che vi sia solo l’intenzione di silenziare il dissenso".