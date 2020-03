Festa della Donna, pranzo con l'Auser Volontariato Vallestrona

In occasione della Festa della Donna, l'Auser Volontariato Vallestrona organizza il pranzo domenicale nella giornata del prossimo 8 marzo, al ristorante Il Mompolino di Mottalciata. Variegato il menù ricco di prodotti tipici locali, con possibilità di intrattenimento pomeridiano e omaggio floreale per le donne partecipanti. Alle 17.30 circa è previsto il rientro per i commensali. Per informazioni e prenotazioni telefonare, ore pasti, entro e non oltre giovedi 5 marzo al numero: 015 73 78 52.