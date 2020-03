Dal Nord ovest - Torino, l'emergenza coronavirus fa rinviare il Reload Music Festival

In virtù dei recenti provvedimenti governativi realizzati per far fronte all'attuale emergenza sanitaria legata al coronavirus, è con grande dispiacere che Reload Music Festival si trova costretto a rinviare le date del 13-14 marzo 2020. Le nuove date, o le diverse disposizioni, verranno comunicate nel breve periodo, contestualmente agli sviluppi dell'emergenza in Italia, alle future disposizioni ministeriali, all'eventuale riorganizzazione con gli ospiti ed alle disponibilità della location.

Pertanto, si sottolinea che tutti i titoli di accesso precedentemente acquistati saranno validi anche per le future date. Crediamo che questa scelta sia doverosa nei confronti di tutti i reloaders provenienti da ogni parte d'Italia, per salvaguardarne la salute e per assicurare loro la piena fruizione del festival.Ogni futura comunicazione sarà disponibile su www.reloadmusicfestival.com e sui profili social dell'evento.