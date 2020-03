Dal nord ovest - Rissa tra le tombe per l'eredità

Dalle parole sono presto passati alle mani per una questione di eredità, con la Polizia costretta ad adoperarsi tra le tombe del Monumentale di Torino per riportare la pace. Ieri pomeriggio, intorno alle 14,30, alcune volanti sono dovute intervenire nel cimitero della zona Regio Parco per sedare una rissa tra parenti. A chiamare le Forze dell'ordine alcuni cittadini in visita ai propri cari.

La numerosa famiglia si stava recando verso l’uscita di via Varano - dopo aver partecipato al funerale di un parente - quando è scoppiato il litigio tra due fazioni, prima verbale e poi fisico. Al culmine della rissa un uomo ha preso una spranga, verosimilmente un posizionatore di ferro da 70 centimetri per segnare i campi con dei numeri, per minacciare gli altri. Il 49enne è stato poi denunciato per minacce aggravate.

Fortunatamente l’intervento della Polizia è servito a calmare gli animi e nessuno dei presenti si è fatto male: la signora più anziana del gruppo, di cerca 80 anni, è stata soccorsa da un’ambulanza solo per accertamenti. Gli agenti hanno provveduto poi ad identificare i più agitati: secondo una prima ricostruzione all’origine del litigio una questione privata di eredità.