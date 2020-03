Villa del Bosco, allarme per incendio canna fumaria

Allarme per un incendio canna fumaria a Villa del Bosco intorno alle 13 di ieri, 28 febbraio. I residenti hanno chiamato i soccorsi, sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area. Il tempestivo intervento ha permesso di evitare che le fiamme coinvolgessero parte del tetto. Anche giovedì sera altro intervento a Trivero, nel comune di Valdilana, sempre per un incendio ad una canna fumaria, con danni limitati alla condotta.