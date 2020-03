Lupo avvistato in Valle Cervo, il racconto: “In mezzo alla strada che inseguiva un capriolo”

Un nuovo avvistamento di lupo nel Biellese. A scorgerlo in alta Valle Cervo l'ex consigliere comunale di Campiglia Cervo Gabriele Martinazzo che, nella serata di ieri, ha condiviso un post sulla sua pagina Facebook che ha suscitato particolare interesse tra gli utenti social. “Stavo tornando a casa ed ero in macchina con la mia compagna – ci racconta al telefono Martinazzo – quando abbiamo notato poco dopo le 19.30 un lupo in mezzo alla strada, all'inseguimento di un capriolo. Eravamo nella zona di Riabella. Era grigio, longilineo e bianco sotto al collo. È stata una scena impressionante che difficilmente scorderò”.

L'incontro ravvicinato con l'animale ha fatto particolarmente discutere e c'è chi giura di averne scorti altri in Valle Cervo. “Mi è stato raccontato che un lupo simile è stato visto nella zona da un ragazzo di Sagliano – sottolinea Martinazzo – Vederlo dal vivo mi ha suscitato un emozione incredibile ma anche timore dal momento che mi capita spesso di passeggiare per i boschi”.

Non è la prima volta che il lupo sale all'onore della cronaca locale: lo scorso 13 febbraio era stato immortalato un esemplare mentre attraversava via per Castelletto Cervo a Cossato (leggi qui). E sempre a febbraio un animale era stato attaccato da un lupo a Riva Valdobbia, a pochi passi dalla pista di fondo (leggi qui). L'immagine della carcassa senza vita aveva fatto il giro del web in poche ore lasciando gli utenti attoniti.