Ladri nella chiesa di Pavignano, aperto il tabernacolo. Indagini in corso

Ladri in azione nella chiesa di Pavignano. A comunicare il fatto, attraverso una nota ufficiale, il vicario generale don Paolo Boffa: “Venerdì 28 febbraio nel tardo pomeriggio, presso la chiesa parrocchiale “nuova” di San Carlo in Pavignano si è constatata un’effrazione a una porta di accesso dei locali inferiori alla chiesa. Da lì i ladri sono così entrati in chiesa dove hanno potuto agire indisturbati, asportando alcune suppellettili liturgiche di scarso valore, la cui entità è ancora in corso di verifica. Purtroppo è stato aperto anche il tabernacolo. Per i cristiani questo gesto rappresenta un fatto grave e triste: la porta aperta del tabernacolo rappresenta una violazione del Mistero celebrato, creduto e adorato. Appena sarà possibile mons. Vescovo si recherà presso la parrocchia di San Carlo per la celebrazione della Santa Messa invocando il dono della pace e della consolazione per la comunità di Pavignano. La Questura, interpellata dalla parrocchia e dalla diocesi, è intervenuta con prontezza per analizzare la situazione. Le indagini, che si prospettano accurate, sono in corso e sotto stretto riserbo”.