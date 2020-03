Danneggiamenti al campo sportivo di Zumaglia

"A tutti diciamo di pazientare ancora un po' di tempo, al fine di offrire ai cittadini un servizio sicuro ed adeguato. Siamo molto spiaciuti di atteggiamenti che oltre essere bravate sono a tutti gli effetti reato". A parlare è il vicesindaco di Zumaglia, Fausta Gallo a seguito del danneggiamento subito dal comune nel campo sportivo, attualmente oggetto di alcune lavori di manutenzione.

Il cancello chiuso a chiave è stato scardinato, creando non pochi problemi legati alla sicurezza e ad un ulteriore costo per il ripristino. "Sicuramente è bello vedere i ragazzini di Zumaglia che giocano a pallone nel campo sportivo -conclude Gallo-. Rimane il fatto che l'area è ancora un cantiere e quindi non agibile. A breve sarà funzionante un impianto di video sorveglianza".