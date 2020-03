Colti di sorpresa cinque ragazzi mentre si preparano alcune canne da fumare

Quattro minorenni e un maggiorenne, tutti residenti nel Biellese, sarebbero stati sorpresi all'interno del plesso scolastico di Strona mentre erano intenti alla preparazione di alcune "canne". L'operazione dei Carabinieri di Valle Mosso, volta al controllo per la prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti, è stata portata a termine la notte scorsa.

A bordo di un'auto, i giovani sarebbero giunti all'esterno della scuola con lo scopo di prepararsi e fumarsi in tranquillità alcune canne. Non sarebbe la prima volta che vengono sorpresi ragazzi all'interno del plesso scolastico in orari notturni. Il complesso infatti risulta di facile accessibilità e non avendo recinzioni si presterebbe per il ritrovo dei malintenzionati. Tutti e cinque i ragazzi sarebbero stati segnalati alla Prefettura mentre la marijuana e l'hashish sono stati sequestrati dagli stessi militari.