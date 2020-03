"Ciao Gianpietro, i tuoi colleghi ti salutano"

Ciao Gianpietro, ti salutiamo con un piccolo sorriso per ricordarti allegro e ironico come sei sempre stato!

Purtroppo ieri ci ha lasciati il vicecapo stazione della Valle Cervo, Delegazione biellese, in seguito a un incidente stradale. Vogliamo ricordare e ringraziare Gianpietro per il tempo e l'energia che ha sempre dedicato al Soccorso alpino sia negli interventi tra le montagne di casa, sia durante le maxiemergenze come a Rigopiano e Amatrice.

Un abbraccio ai suoi famigliari e colleghi.