Un crest e una targa per Cristian Magro (MMA) e Dan Oren (Krav Maga) dagli Ursis B. FOTOGALLERY

Giovedì 27 febbraio, una delegazione del Chapter Ursis B. dei Protectors Law Enforcement Motorcycle Club Italy (Gruppo Motociclistico Internazionale delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate) ha fatto visita e reso onore a Cristian Magro (MMA - Mixed Martial Arts) e ad uno dei suoi allievi (Simone Donati).

Gli Ursis B. hanno consegnato al campione biellese "Krissy" un loro crest e al giovane allievo un completino, motivandolo e incoraggiandolo con semplici frasi per infondere sempre coraggio e trasmettere positività. I Protectors hanno anche incontrato il grande guerriero internazionale Dan Oren (Krav Maga), sempre con il campione di MMA Cristian Magro, omaggiandoli di una targa e di un crest, simbolo di onore e rispetto verso ciò che fanno quotidianamente al servizio di giovani atleti e i tanti appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate.

"Oltre 'Metodo Globale Autodifesa' (MGA) - spiegano gli Ursis B. - le Forze dell'Ordine prendono spunto dalle due discipline, di combattimenti diversi ma specifici e significativi. L'MMA, Mixed Martial Arts, è lo sport di combattimento a contatto pieno più completo che esista ed è in assoluto, tra tutte le arti marziali, il sistema migliore e più efficace per il combattimento reale a mani nude e per la difesa personale. Sport e combattimento duro, ma di apprendimento per i nostri Corpi di Polizia anche se molto spesso poco utilizzato, causa di contrasto con le leggi attuate nel nostro Paese".

Il Krav Maga, invece, "è un sistema di combattimento anch'esso ravvicinato e di autodifesa di origine ebraica, nato in ambienti ebraici dell'Europa centro-orientale durante la prima metà del XX secolo. È costruito estrapolando e semplificando i movimenti e le tecniche apprese attraverso lo studio delle arti marziali e degli sport da combattimento, in modo da renderlo il più semplice ed efficace possibile durante un combattimento senza regole. Viene insegnato presso l'esercito israeliano (non solo forze speciali) e la polizia di Los Angeles, nonché agli operatori di sicurezza negli aerei di linea in Italia. Il Krav Maga è una disciplina che si completa con le armi da fuoco, ecco perché di grande apprendimento per i 4 Corpi di Polizia dello Stato italiano, ma anche agli operatori della Polizia Locale, nonché a tutte le Forze Armate".

In questi due giorni, i Law Enforcement Motorcycle Club dei Protectors hanno voluto dare un segnale di rispetto significativo alle due discipline, attraverso l'importante presenza rappresentativa di Dan Oren, israeliano venuto a Biella grazie a Federico Fogliano (Krav Maga) e al biellese Cristian Magro (MMA).