Soms al femminile a Sostegno

Soms di Sostegno in rosa e per il prossimo triennio sarà Donatella Fasanino a guidare il sodalizio. Ad affiancarla, le vice presidenti Sabrina Broglia Patron e Paola Sturion, la segretaria Graziella Turetta, il tesoriere Clara Rovere e i consiglieri: Silvia Framorando, Adriana Mazzola, Lara Peron, Erika Midena e Cristina Sala.

Il gruppo si presenterà ufficialmente alla popolazione domenica 22 marzo, in occasione dell’annuale pranzo sociale in programma nel salone di via Della Rovere. Confermati i servizi: l'accompagnamento a visite, il prestito di supporti sanitari a tariffe agevolate e il progetto infermieristico.