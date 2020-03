Grande successo per i Presepi nei boschi di Callabiana, la soddisfazione degli organizzatori

A seguito del grande successo della manifestazione dal titolo Presepe nei boschi di Callabiana, gli organizzatori hanno il piacere di annunciare il risultato ufficiale delle votazioni per eleggere il miglior presepe nel bosco di Callabiana dell’anno 2019/2020. Inoltre, sulla pagina ufficiale di Facebook Presepe di Callabiana, sono stati pubblicati i risultati di ogni presepe partecipante con un punteggio preciso.

Il presepe maggiormente votato è stato il numero 100, che vede una raffigurazione della natività in pietra a forma di albero. Il presepe ha ricevuto 270 preferenze e il vincitore è pregato di contattare il numero 348 0304293 per riscattare una piacevole sorpresa. “Ringraziamo tutti per la grande partecipazione e per l’affetto dimostratoci – spiegano gli organizzatori - Vi aspettiamo il prossimo anno con una nuova edizione di Presepe nei boschi e vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook Presepe di Callabiana per non perdere tutte le novità”.