Nuovo autovelox tra Vercelli e San Germano

Nuovo autovelox sulla provinciale per San Germano, all'altezza del bivio per Montonero. È stato attivato dalla Provincia lungo una strada in cui si sono registrati molti, gravi incidenti."Sei morti ogni 100 incidenti. Questo l’indice di mortalità rilevato recentemente da ACI sulle strade della nostra provincia. Uno dei peggiori d’Italia. Stiamo facendo tutto il possibile per capirne le ragioni e invertire la rotta”. Inizia così il Presidente della Provincia Eraldo Botta l’annuncio dell’inizio del “periodo di abitudine” della postazione autovelox recentemente istallata nei pressi di Montonero alle porte di Vercelli.

Il tratto di strada in questione è stato nell’ultimo anno, e ancora recentemente, teatro di diversi incidenti anche tragici – prosegue Botta – e numerose sono le segnalazioni di pericolo giunte dai residenti della frazione Montonero. D’intesa con la Prefettura e le forze dell’ordine, che ringrazio per la preziosa collaborazione, abbiamo dunque deciso di attivare una nuova postazione sulla SP11, in una posizione adatta a salvaguardare l’incolumità degli automobilisti”.

“La segnaletica verticale e orizzontale è stata completata. Gli interventi di taratura sono in corso ed è iniziato il periodo di prova, utile agli automobilisti che abitualmente percorrono quel tratto a cominciare a prendere consapevolezza della nuova posizione – spiega Pier Mauro Andorno, vicepresidente con delega alla Viabilità - Dalle prime ore di sabato 28 marzo verrà ufficialmente attivata la postazione autovelox nella nuova posizione”.Nel tratto interessato il limite di velocità è (già oggi) di 90 Km/h e l'apparecchiatura autovelox è (già oggi) ampiamente segnalata, in modo da sanzionare solo chi rischia di mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità.

“L’impegno ad aumentare la sicurezza sulle nostre strade e far crescere una maggiore consapevolezza dei rischi che si corrono contravvenendo ai limiti e alle regole è massimo – chiude il Presidente Botta – e, d’intesa con la Prefettura e le Forze dell’Ordine stiamo studiando, in seno all’Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali, alcune nuove attivazioni e accorgimenti volti a ridurre il numero di sinistri sulle nostre strade”.