Fusione Coggiola-Pray: “Operazione trasparente, decisa nel rispetto delle procedure e della cittadinanza”

Riceviamo e pubblichiamo. "Consapevoli del ruolo importante che una minoranza ha in seno al Consiglio Comunale quale organo di garanzia e controllo sull'operato di un'Amministrazione, siamo costretti a intervenire pubblicamente al fine di chiarire e precisare notizie inesatte apparse in questi giorni su alcuni organi di stampa locale e sui social, fatte dal gruppo di minoranza del Comune di Coggiola, circa il progetto di fusione avviato dai Comuni di Coggiola e Pray. Visto il forte ridimensionamento demografico e le sempre più scarse risorse a disposizione dei Comuni, tenuto conto della necessità comunque di garantire i servizi e le incombenze tecnico amministrative, nel tempo si è reso necessario trovare forme di collaborazione sovracomunali.

Tanto premesso in particolare, i Comuni di Coggiola e Pray, da oltre un decennio, hanno in essere convenzioni funzionali inerenti le attività tecnico amministrative come ad esempio l'ufficio tecnico, il servizio scolastico e di manutenzione stradale. Risultano pertanto maturi, a nostro avviso, i tempi per arrivare ad un reale processo di integrazione del nostro territorio attraverso la fusione, in questa fase, almeno delle nostre due realtà. Risulta utile ricordare che, oltre agli incontri cui hanno partecipato le Amministrazioni comunali e relative Minoranze svolti anche nel recente passato, il Sindaco del Comune di Pray ha formalizzato con ben due lettere ai colleghi Valsesserini l'intenzione di avviare, nei tempi e nei modi previsti, un processo di fusione con i Comuni attigui, ed in modo particolare con quello di Coggiola. Pertanto la minoranza di detto Comune non può asserire di non sapere quello che accadeva, e di fatto non si è mai interessata, se non marginalmente, alla vicenda.

Analogalmente a quanto accaduto a Pray, il Sindaco di Coggiola ha provveduto personalmente ad informare i consiglieri di minoranza prima che la notizia apparisse sui giornali. Il processo di fusione che ci accingiamo ad avviare sarà inevitabilmente condizionato dalla volontà popolare che sarà espressa attraverso lo strumento del referendum. Il referendum, che sarà indetto a spese della Regione, sancirà o meno, il prosieguo della procedura di fusione tra i nostri comuni. Le Amministrazioni di Coggiola e Pray, sulla base della percentuale di cittadini che si recheranno al voto, si impegnano sin da ora a tener conto della volontà popolare. In caso di parere negativo si bloccherà inevitabilmente il processo di unione. L'Unione dei territori di Coggiola e Pray creerà una realtà comunale di circa 4000 abitanti. La fusione delle dotazioni organiche e tecniche attuali, determinerà da subito l'ottimizzazione delle risorse. La nuova realtà amministrativa del nascente Comune potrà risultare fra le meglio organizzate e strutturate della provincia di Biella, senza implementazione organica. Sul modello di quanto già avvenuto per i comuni che recentemente sono approdati a processi di fusione, il nuovo statuto e regolamento del Comune che nascerà il primo di Gennaio 2021 prevederà l'istituzione dei Municipi in rappresentanza permanente dei vecchi Comuni. Pertanto verrà garantita negli anni la possibilità di incidere in modo significativo sulle scelte che saranno determinate dalle nuove amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda i Bilanci, temiamo che la Minoranza di Coggiola non abbia valutato adeguatamente le reali condizioni finanziarie delle nostre due Amministrazioni. Le determinazioni contabili di Pray e Coggiola sono in buona salute, pur se condizionate dai tagli effettuati negli anni dallo Stato centrale; i bilanci risultano regolarmente vidimati e approvati dai Revisori contabili. Per quanto riguarda i mutui l'impegno di Coggiola e Pray, negli ultimi anni è stato quello di abbattere il debito, aumentando la capacità di spesa corrente, cioè di quelle risorse che consentono di pagare stipendi e servizi. E' certificato dai documenti contabili, a tutti accessibili, che l'indebitamento dei due Comuni è analogo e in costante diminuzione e si esaurirà nei prossimi anni. Si precisa inoltre che a partire dal prossimo anno non saranno più i Comuni ad occuparsi delle tariffe dei rifuti ma gli Enti territorialmente competenti, Seab e Cosrab, su attribuzione di Arera secondo quanto stabilito e normato dalla Regione. Invece, per quanto riguarda le tariffe sui tributi sarà possibile allinearli al livello più basso. Restano a disposizione di tutti i cittadini, e pertanto anche delle Minoranze, le informazioni a testimonianza di quanto i nostri Comuni hanno realizzato negli ultimi anni, sia grazie a risorse aggiuntive acquisite da finanziamenti di varia natura, che determinati dall'avanzo di Amministrazione dovuta alla capacità di gestione dei ns Comuni.

Intendiamo tranquillizzare i cittadini di Coggiola e Pray circa la preoccupazione della Minoranza riguardante i contributi una tantum assegnati ai piccoli Comuni negli ultimi due anni a pioggia dallo Stato: sicuramente questo sarà rideterminato in un solo contributo. Questa mancata entrata, a nostro avviso, risulterà ininfluente rispetto alla grande capacità della nuova realtà comunale ad accedere sistematicamente a tutti i Bandi nazionali ed europei. Pertanto, siccome non mancheranno nelle prossime settimane momenti di approfondimento e informazione sui vantaggi che la Fusione dei Comuni di Coggiola e Pray porterà al nostro territorio e alla popolazione, chiediamo semplicemente a tutti i cittadini di ascoltare attentamente le nostre proposte e di valutare senza preconcetti ideologici le ragioni degli uni e degli altri. Ci impegniamo fin da ora a recepire le richieste dei cittadini ai fini di progettare con loro il futuro che vogliamo realizzare per noi e per i nostri figli".