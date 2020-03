Fratelli d'Italia dona mascherine ai dipendenti dell'ASL di Biella FOTO e VIDEO

Una delegazione di Fratelli d'Italia si è recata questa mattina, 29 febbraio, a ASL BI per donare 200 mascherine per la tutela della salute dei dipendenti nei confronti del coronavirus.

I Sindacati, presenti alla consegna, nei giorni scorsi hanno infatti segnalato che, per problemi legati alla burocrazia degli acquisiti, ASL BI non aveva ancora la sufficiente dotazione di mascherine per i dipendenti.

Oltre che a sopperire ad una evidente esigenza, l'iniziativa è il segno tangibile della profonda riconoscenza da parte di Fratelli d'Italia per tutti i professionisti e dipendenti di ALS BI che lavorano a favore della sicurezza del cittadino, in questi giorni di emergenza.

Non è tempo di polemica, ma di unità nazionale per affrontare l'emergenza, anche tramite questi piccoli gesti: così intende oggi il suo operato Fratelli d'Italia.