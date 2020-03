Cresce l'emporio solidale della Valsessera

L'Emporio solidale della Valsessera è adesso diventata una realtà del territorio montano nel biellese orientale e opera da sette mesi nella sede di frazione Granero, comune di Portula.Massimo Platini, ideatore dell'Emporio, presenta il progetto.

«E' strutturata come un minimarket e, come tale, è dotata di attrezzature idonee alla conservazione degli alimenti a temperatura di refrigerazione di congelazione, di abbattitore di temperatura, di attrezzatura per il confezionamento sottovuoto degli alimenti oltre ad avere scaffalature espositive e centrali - spiega -. Una cassa tipo "supermercato" e un sistema informatizzato per la gestione del magazzino, delle entrate e delle uscite dei prodotti completano le dotazioni con le quali gestiamo l'emporio».

Qualche numero: gli utenti sono 102 nuclei familiari con complessive 320 persone, italiane e straniere suddivise al 50%, tutti accreditati dal Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni Montani della Valsesia e dal Centro di ascolto della Caritas della Valsessera. Gli utenti posseggono una tessera elettronica che si ricarica del punteggio assegnato ogni 28 giorni - credito - e possono, così, scegliere negli scaffali i diversi prodotti a disposizione che non hanno alcun costo ma una valorizzazione in punti. La struttura è aperta due volte alla settimana, lunedì mattina e giovedì pomeriggio e, dopo questi primi sette mesi di gestione, possiamo dire di avere almeno 20/25 passaggi per ogni giornata di apertura.

L'emporio è stato realizzato grazie alla costituzione di una rete di associazioni, di enti pubblici e privati, alla Regione Piemonte che ha approvato e finanziato il progetto e grazie anche al contributo economico di Fondazione Cattolica Assicurazioni che ci consente di impiegare, seppure a tempo parziale, due operatori indicati dei Servizi Sociali del nostro territorio.