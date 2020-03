Bioglio, lavori a pieno ritmo e ai primi di marzo la popolazione sfonda il tetto di 900 unità

Proseguono a ritmo serrato i lavori a Bioglio. dalla pagina social del sindaco Stefano Ceffa ecco lo stato delle opere. "Il cantiere del Santa Teresa (progetto cofinanziato dal Gal) procede a ritmi serrati. Il tetto è quasi terminato, il piano terra è recuperato, i bagni realizzati e dalla prossima settimana si parte con l'impianto elettrico e le tinteggiature. Nel frattempo grazie a due finanziamenti potremo recuperare il primo e secondo piano. In settimana sarà pronta la progettazione e di seguito si avvieranno i lavori anche al primo e al secondo piano. Entro il mese di maggio avremo lo stabile integralmente recuperato.

A frazione Croce i lavori sono conclusi mentre a frazione Ceretto la rimozione del bambù procede. E' impressionante vedere quanta infestante fosse presente e come l'area, restituita finalmente alla sua bellezza originaria, sia differente da come l'abbiamo fino ad ora solo immaginata. I lavori proseguono e termineranno con le azioni di diserbo che si ripeteranno nei prossimi mesi e anni. Oggi siamo 893 e in settimana aspettiamo 9 residenze, contavamo di tornare sopra quota 900 entro fine febbraio, ci arriveremo ai primi di marzo, nel frattempo altre case vanno riempiendosi e altri progetti vanno definendosi".