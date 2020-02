Groupe Rossignol Ski & Golf Cup 2020 al via, appuntamento a Cavaglià e Bielmonte

Dopo gli ottimi riscontri delle precedenti edizioni torna la Groupe Rossignol Ski & Golf Cup 2020, combinata sci/golf che eleggerà lo sportivo più completo delle due splendide discipline regine dell’outdoor e vedrà coinvolte due importanti realtà della provincia di Biella come le piste innevate dell’Oasi Zegna e i verdi fairway del Golf Club Cavaglià.

Il programma scatterà sabato 7 marzo a Bielmonte quando si disputerà uno slalom gigante organizzato grazie alla collaborazione dello Sci Club Biella. Domenica 22 marzo l’appuntamento è fissato al Golf Cavaglià per una gara di golf sulla distanza di 18 buche stableford seguita da premiazione (dove verranno estratti un paio di sci + attacchi tra tutti i presenti) e buffet offerto a tutti i partecipanti. L'evento è aperto a tutti. Alla due giorni sono invitati a partecipare gli sciatori e i golfisti di ogni livello, lo slalom gigante sarà infatti tracciato per consentire anche a sciatori meno esperti di giungere tranquillamente al traguardo e la classifica della competizione golfistica sarà stilata sui risultati netti. Campione in carica Paolo Schellino.

Previsto uno skipass scontato per tutti i partecipanti alla gara e una tariffa di green fee + gara agevolata per i non soci del Golf Cavaglià. Info ed iscrizioni Gc Cavaglià (0161/966771, segreteria@golfclubcavaglia.it , www.golfclubcavaglia.it ).