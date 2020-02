Calcio, campionato Csen Biella: Definiti i due nuovi gironi di Serie A e B. Futsal Biella campione provinciale

Si è conclusa venerdì la penultima giornata del campionato di Calcio a 5 con lo Csen Biella. Le 8 reti dell'Infinity Graglia contro i 3 gol della Superga Bonprix Carrozzeria Biellese hanno permesso alla prima di passare in Serie A insieme ad altre 7 squadre: Futsal Biella, Pizzeria Il Tramonto, Tools Distribution, Biverbanca Showa Chiavazza, Club degli Smorbi, Top Five e Punto Glass. Il capocannoniere è Alessandro Giambruno, i miglior portiere Alex Pellegrini; entrambi fanno parte della Futsal Biella.

Queste otto squadre faranno parte di un nuovo girone, mentre le altre nove rimanenti (Superga Bonprix Carrozzeria Biellese, L'Osteria, Mariposa Café, Simon Pizza Cereal Farine, AssiBiella Srl, Carrozzeria Autogrillo, Vigliano S.B., Real Biancolilla e Usd Sandigliano) faranno parte di un altro girone in Serie B. Entrambi prenderanno il via tra due settimane.

Per la Serie A, l'ultima squadra in classifica retrocederà direttamente, mentre la penultima farà lo spareggio con la vincitrice dei play off di Serie B. I play off si giocheranno invece in questo modo: la prima in classifica sfiderà la quarta, la seconda sfiderà la terza. Le due squadre vincenti si affronteranno in una finale unica, mentre le semifinali si svolgeranno in andata e ritorno.

Per la Serie B le regole saranno diverse: la prima in classifica verrà promossa direttamente, mentre ai play off si sfideranno la seconda contro la quinta e la terza contro la quarta. Le squadre vincenti si sfideranno poi in una finale la cui vincitrice farà lo spareggio contro la penultima squadra nella classifica della Serie A. Di queste due, chi vincerà verrà promossa o resterà in Serie A.

Avendo ottenuto il titolo di campione provinciale, la Futsal Biella parteciperà ai nazionali che si svolgeranno a giugno a San Benedetto del Tronto. La squadra che vincerà i play off del girone di Serie A, raggiungerà la Futsal Biella ai campionati nazionali.