Coronavirus, Pichetto (FI): "Ora gestire emergenza economica"

"Il governo intervenga per gestire l'altra grande emergenza, quella economica, che si sta portando dietro il Coronavirus. I provvedimenti dell'Esecutivo stanno mettendo in ginocchio i settori trainanti dell'economia delle regioni del Nord e su tutti quello tessile e della moda. Sono indispensabili misure che aiutino le piccole e medie imprese e il mondo delle professioni, nei cui confronti dobbiamo però ammettere questo governo ha fatto ben poco. Quindi rifinanziare, estendere ed agevolare l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI, disponendo anche la sospensione dei mutui per le aziende che insistono nelle zone colpite dall'emergenza. Ma anche sul piano europeo dobbiamo chiedere misure che consentano, se non di derogare, di allentare i vincoli di bilancio. Forza Italia ha idee e proposte chiare, pronta a confrontarsi con il governo e la maggioranza. Non c'è tempo da perdere, il mondo imprenditoriale e produttivo del Nord Italia attende un segnale". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.