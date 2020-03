Coronavirus, l'altro lato della quarantena biellese

"Cari biellesi, cercate di non farvi sopraffare dall’attuale situazione chiudendovi in casa con scorte di vettovaglie, manco si fosse risvegliata quale calamità virale! Prese le dovute (minime) precauzioni, approfittate di questi giorni di (anomalo) anticipo primaverile. Nel caso qualcuno ancora non se ne sia reso conto, la Natura si sta mettendo in moto in anticipo. Lo potete constatare (al pari del sottoscritto) andando a staccare la spina dalle negatività che ci attanagliano in questi giorni al Parco della Burcina.

Il sole e le temperature miti di questo febbraio sono fonte di ispirazione per il corpo e l’anima, ma non solo...l’attuale anomalia stagionale, rischia di far perdere a molti l’appuntamento con gli eventi naturali di fioritura previsti in ben altri periodi primaverili. I rododendri stanno già “scaldando i motori”, stanno già portandosi avanti. I manutentori stanno potando le ortensie secche come previsto dal periodo, ma le nuove gemme sono già in stato avanzatissimo. I prati stanno verdeggiando e intere truppe di gialli narcisi contrastano nel blu del cielo.

Seppur meno piacevole, ma interessante sotto il profilo naturalistico, sono visibili ad occhio nudo i grandi bozzoli delle Processionarie (i bruchi pelosi che possono irritare l’epidermide di qualsiasi essere vivente ne venga a contatto, cani senza guinzaglio inclusi), così come le trappole a loro preposte alla base dei pini che le ospitano. Potrebbe essere una occasione per farci un po’ tutti uscire anticipatamente dalla letargia invernale".