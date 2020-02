Coronavirus, Confesercenti: "Riprendiamoci le nostre abitudini" e sabato torna il "Fora tut"

“La ‘mascherina’ per reagire”: è questo lo slogan della campagna che Confesercenti ha avviato su Facebook, invitando i consumatori a modificare la foto del loro profilo con lo slogan #IoVivoLaCittàIoVivoIlCommercio. Basta andare sulla pagina di Confesercenti Torino e Provincia oppure Confesercenti del Biellese, atterrare sul post “La ‘mascherina’ per reagire” (bit.ly/IoVivo) e cliccare sul pulsante “Prova”, oppure cercare “Io Vivo” tra i motivi per l’immagine del profilo. Così facendo, la foto del proprio profilo verrà contornata dalla ‘mascherina’ con lo slogan #IoVivoLaCittàIoVivoIlCommercio .

“La finalità – spiega Giancarlo Banchieri, presidente regionale di Confesercenti – è quella di invitare tutti al ritorno alla normalità. Fuori discussione, ovviamente, l’esigenza di tutelare la salute pubblica, ma le ordinanze locali e nazionali non hanno mai disposto a Torino e in Piemonte alcuna chiusura o limitazione alle attività commerciali. E allora è necessario riapproppiarsi della città e dei suoi spazi. In questi giorni negozi, mercati, bar e ristoranti sono sempre rimasti aperti e non hanno smesso di svolgere il loro ruolo di servizio e di aggregazione. Di questo i commercianti vanno ringraziati. Con la nostra campagna sui social e sulla stampa vogliamo invitare i consumatori a fare un gesto concreto nei confronti delle tante attività che stanno patendo una grave contrazione degli affari. Dunque, ritorniamo alle nostre abitudini e riprendiamo a passare in edicola, al bar, al ristorante, a fare la spesa nel negozio di fiducia o al mercato. Usciremo dall’emergenza solo grazie allo sforzo e ai comportamenti di ciascuno di noi”.

Sabato 29 febbraio a Biella, sarà un'ottima occasione per fare una bella passeggiata nelle vie dello shopping in centro, tra le vetrine e i banchetti dei negozi dove poter trovare le ultime occasioni da "fuori tutto". In occasione dell'ultimo sabato di saldi invernali, diversi negozi (circa una trentina) del centro hanno deciso di esporre anche all'esterno del punto vendita le ultime offerte. "Il nostro storico slogan -Se vive il commercio, vive la città- è sempre più attuale", commenta il direttore di Confesercenti Lorella Bianchetto" ed è molto positivo che i commercianti del centro si facciano promotori in prima persona di iniziative di questo genere, sta a significare che questo messaggio è sempre più condiviso ed un bene per il commercio cittadino".

Il “fuori tutto” con l’esposizione della merce fuori dai negozi, si ripeterà sabato 7 marzo, ma nei negozi, anche durante tutta la settimana potrete trovare le occasioni di fine stagione e dare una sbirciatina alle bellissime nuove collezioni!