Coronavirus, Paolo Furia (Pd): "Più risorse per i settori colpiti, prevalga la buona politica su speculazioni e pessime immagini"

In vista delle comunicazioni del Presidente Cirio in relazione alle misure sul Coronavirus per la prossima settimana, voglio esprimere la piena disponibilità del Partito Democratico del Piemonte a cooperare, come già fatto in questi giorni difficili. Ci attendono altri giorni difficili: contenuta l'epidemia, ora bisogna essere vicini all'economia, con misure straordinarie a sostegno dei comparti più penalizzati dalle misure di controllo sanitario. Salutiamo con favore la disponibilità del Presidente della Giunta Regionale a ridimensionare per la prossima settimana i provvedimenti di emergenza sanitaria. Una settimana di fermo quasi totale di ampi comparti dell'economia piemontese richiede comunque interventi che possono trovare spazio a partire dalla prossima redazione del bilancio regionale, nonché dalla revisione delle annunciate misure del cosiddetto "Piano Competitività". Si tratta in questo caso di risorse ereditate dalla Giunta Chiamparino e che possono aggiungersi, con strumenti da decidere insieme con le parti sociali, alle risorse che verranno stanziate dal Governo nazionale.Infine, ci auguriamo che prevalga la buona politica su speculazioni e pessime immagini, quale quella del Presidente della Lombardia Fontana che indossa una mascherina senza averne bisogno dando un pessimo esempio ai cittadini.Per questo invitiamo a mantenere un clima di fattiva collaborazione tra Enti Locali, Regione e Governo: ci vorrà l'intelligenza di tutti per affrontare i prossimi giorni, senza scaricabarili inutili ne gesti di propaganda fini a se stessi.