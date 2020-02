Graglia, 245 partecipanti alla "Lettera a San Valentino"

Domenica scorsa si è svolta a Graglia, in via del Canale 3,la premiazione del concorso "Premio ai sentimenti - Lettera a San Valentino". I partecipanti sono stati 245 a livello nazionale, 40 per le provincie di Biella e Vercelli.

I premiati sono stati: primo premio "Vorrei essere quel soffio di vento" C.S., premio in oro a "Pietro" di Carmelita Ceria; "Se vorrai" di Aldo Fappani; "Illusioni chiare" di Romina Ghiglia; "Cercando l'amore" di Susanna Raineri. Menzione oro A "Se fosse vero" DI Giovanni Gonnelli.