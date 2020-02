Amedeo Leone nuovo delegato di Federprivacy per la Provincia di Biella

È Amedeo Leone il neodelegato di Federprivacy per la Provincia di Biella. Nata nel 2008, Federprivacy è la principale associazione di categoria sul territorio nazionale, iscritta nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, il cui principale scopo è quello di radunare e rappresentare, mediante il vincolo associativo, tutti i professionisti della privacy e della protezione dei dati.

Il dottor Leone è socio membro dell’organizzazione da quasi due anni e ha intrapreso un percorso di formazione specifico nel marzo 2019, con il conseguente rilascio di Attestato delle Competenze acquisite da parte del Comitato Scientifico del corso in questione e Attestato di Qualità ai sensi della legge 4/2013. Dopo un periodo di esperienza professionale a livello internazionale all’interno di Associazioni non Governative e studi legali come referente informatico in relazione al PCT (i.e. processo civile telematico), il dottor Leone ha deciso di specializzarsi in soluzioni ICT in ambito privacy collaborando con numerose aziende da libero professionista.

Per info: https://www.federprivacy.org/cb-profile/11205-amedeo-leone