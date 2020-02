Dal nord ovest - Complicato intervento di recupero sciatore infortunato del soccorso alpino a Courmayeur

L'intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Courmayeur è terminato. Lo sciatore, italiano, 31 anni, è stato portato in Pronto soccorso per accertamenti diagnostici. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Complicato intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Courmayeur, a quota 3300 metri, nella zona in prossimità del Rifugio Torino, sotto i cavi della funivia Skyway. Si è trattato del recupero di uno sciatore freerider caduto, che ha riportato un politrauma. L'elicottero del soccorso ha tentato alcuni avvicinamenti ma il vento forte ha impedito l'azione.

Pertanto, in accordo con la società Skyway, che ha accordato la massima disponibilità e collaborazione, si è proceduto al fermo temporaneo della cabina (per il tempo strettamente indispensabile all'effettuazione dell'operazione), che viene portata esattamente sulla verticale dello sciatore infortunato. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, con il supporto di soccorritori del Sagf, si è calata su corda per raggiungere lo sciatore e lo ha issato a bordo della cabina con uno speciale argano a motore. Il fermo della cabina Skyway è stato di circa 30 minuti.