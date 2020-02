Pralungo in lutto per la scomparsa del suo ex sindaco Renato Varale

"Passione civile, impegno sociale, servizio alla comunità". Il ricordo e la partecipazione del sindaco Raffaella Molino e di tutto il consiglio comunale di Pralungo che partecipano al lutto della moglie Gisella e dei famigliari per la scomparsa di Renato Varale. Aveva 88 anni, era diventato primo cittadino del comune della Valle Cervo nei primi anni '80 e era stato anche assessore nella comunità montana Valle Cervo.

L'ultimo saluto, in forma strettamente privata per disposizione della Regione Piemonte, lo riceverà nella sala del commiato della Casa Funeraria Destefanis, sabato 29 febbraio alle 15. In seguito proseguirà pre il tempio crematorio di Valenza.