Danneggiato il centro sportivo cinofilo di Gifflenga. Il presidente Cristina Balconi: "Gesto da vigliacchi"

"Un gesto da vigliacchi che non concepisco. Non per il danno subito ma per l'umiliazione di sapere che qualcuno ha invaso la mia proprietà". A parlare è Maria Cristina Balconi presidente dell'associazione centro sportivo cinofilo di Gifflenga, dove si propongono e svolgono corsi di addestramento cani. Intorno alle 23,30 della notte tra mercoledì e giovedì 27 febbraio, ignoti sono entrati nella tenuta distruggendo 19 sedie e 2 tavoli in plastica oltre a spaccare 6 paletti in cemento della recinzione.

"Organizziamo corsi Enci -continua il presidente- e arrivano a Gifflenga persone da tutto il nord Italia. Biellesi ne abbiamo un paio. In quasi due anni che abbiamo aperto il centro, non è mai successo nulla. Credo che questo sia un gesto di rabbia, un atto di vandalismo gratuito. Il centro è in regola sotto tutti i punti di vista e forse questo probabilmente da fastidio a qualcuno".

A scoprire tutti i danni è stata la stessa Balconi, nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, quando dopo le 14 si è recata al centro per una lezione. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Salussola che ora indagano alla ricerca di dare un volto agli autori dei danni. Sicuramente si avvaleranno anche delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. "Rimetto tutto a posto -conclude il presidente Balconi- non mi piego di certo davanti a questi fatti, anzi ne approfitto per piazzare un paio di telecamere. Oggi però la delusione è veramente tanta per un gesto da vigliacchi che non concepisco".