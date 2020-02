Biellese fermato e denunciato dai Carabinieri: in auto aveva attrezzi da scasso

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Biella, nell'ambito dei controlli di prevenzione per i furti in abitazione, hanno denunciato un uomo di 38 anni, residente a Biella, con diversi precedenti sulle spalle, perché trovato in possesso di diversi attrezzi verosimilmente utili allo scasso.

Individuato e fermato, in quanto considerato sospetto, aveva cacciaviti di grosse dimensioni e una pinza, nascosti nella propria auto. Non sapendo giustificarne il possesso e non svolgendo alcuna professione che ne prevedeva l'utilizzo, è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.