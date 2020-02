Poesia e lingua sarda a Biella: “Benes materiales/Beni materiali”

Martedì 31 marzo, ore 21, laboratorio linguistico a Biella - uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca contemporanea - fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu - testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo, anche per chi non è o non parla sardo ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo - coordina Biagio Picciau.

Il sonetto esprime il dissenso per i beni materiali dove l'uomo, nella sua cupidigia non trova pace. Ci invita a riflettere della nostra esistenza, rimarcando il vivere quotidiano senza inganni, cercando di accontentarsi, malgrado tutto, abbracciando ogni giorno, vivendo con sani principi, in salute e pace.

Benes Materiales Est pro sos benes chi brigat sa zente Sos ch'ant s'istintu 'e su vile interessu, Si aerent pensadu a su cipressu... Chi s' umbra nos regalat innotzente. Si naschet depidores, ite dannu!! Ischinde chi sa morte la devimos, Ma no est semper chi lu cumprendimos Cantu fit bellu a biver’ sena ingannu Balet semper sa pena de l'amare Cun printzipios bonos custa vida Cun rispettu de tótu su criadu; Ma su segretu est in s'acuntentare Abbratzende onzi die s' avreschida Cun salude e paghe inghiriadu. Tore Spanu, bennarzu 2020 Beni Materiali

È per i beni che bisticcia la gente Quelli che hanno l'istinto del vile interesse Se avessero pensato al cipresso... Che l'ombra ci regala in modo innocente Si nasce debitori, che danno! Sapendo che la morte la dobbiamo Ma non è sempre che lo capiamo

Quanto sarebbe bello vivere senza inganno Vale sempre la pena di amarlaCon buoni principi questa vitaCon rispetto di tutto il creato; Ma il segreto è nell'accontentarsi Abbracciando ogni giorno l'albaDi salute e pace circondato.