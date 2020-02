I regali di Burocco a Pray: arriva la nuova scuola dell'infanzia

Nuovo regalo a Pray da parte dell'imprenditore Achille Burocco. L'amministrazione comunale riceverà in dono una scuola dell'infanzia in stile montessoriano realizzata dallo stesso imprenditore. Sorgerà nei pressi della scuola media. L'imprenditore si occuperà anche di finanziare i corsi di formazione per il personale.

L'impegno dell'imprenditore ultra novantenne a favore del proprio paese prosegue da anni. Anni fa realizzò una piscina in memoria della sorella Lidia, una struttura nuova e dedicata soprattutto ai bambini. Poi decise di costruire un asilo nido montessoriano che sorge proprio davanti al parco giochi del paese e vicino alla piscina. La scorsa settimana aveva annunciato la realizzazione di una residenza per anziani a favore del paese. Stavolta invece ecco la nuova scuola che dovrebbe essere attiva dall'anno scolastico 2021/2022.