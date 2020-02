Candelo, al via corso per diventare delle perfette tate

Inizierà a marzo il corso gratuito per aspiranti tate organizzato dalla Cooperativa Tantintenti in collaborazione con Promos, il Centro di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Lombardia che eroga servizi formativi e per il lavoro.

Il percorso formativo è rivolto a persone interessate al mondo dell’infanzia, motivate ad acquisire competenze finalizzate al lavoro presso famiglie che richiedono assistenza professionale per i propri bambini. Svolgere l’attività di baby sitter è un’opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro, ma bisogna tenere ben presente che prendersi cura dei bambini di qualcun altro richiede impegno, empatia e una buona dose di pazienza. Seguire un percorso del genere, permetterà di acquisire le conoscenze in ambito psico-pedagogico, le competenze specifiche (cura, relazione e affidabilità) e una preparazione pratica per accudire i piccoli in modo consapevole e professionale.

Gli incontri si svolgeranno presso il “Trovatempo: la città delle famiglie”, via IV Novembre 17, Candelo – Biella il venerdì dalle 17 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 18 (pausa pranzo 13-14). Le date programmate saranno 13 e 14, 27 e 28 marzo; 4, 17 e 18 aprile; 8 e 9, 22 e 23 maggio, per un totale di 64 ore in cui si alterneranno docenti impiegati in differenti formazioni, da quella psicologica a quella pedagogica ed educativa. Dopo un periodo di osservazione in struttura, sarà previsto un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.

Le iscrizioni potranno pervenire fini all’inizio del corso all’indirizzo trovatempo@tantintenti.org