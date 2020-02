Candelo, istituita la nuova consulta commercio, artigianato e attività produttive

Un organismo partecipativo di collaborazione consultiva e di aiuto alla fase di indirizzo e gestione di competenza del comune. È la consulta commercio, artigianato ed attività produttive, istituita nei giorni scorsi a Candelo. L'organo può essere composto da referenti del consiglio comunale, da cittadini residenti e membri di associazioni operanti sul territorio fino ad un massimo di 20 membri.

I soggetti interessati a far parte dell'indicata consulta devono compilare in ogni sua parte il modulo di adesione e consegnarlo a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Candelo o a mezzo pec all'indirizzo candelo@pec.ptbiellese.it entro e non oltre le ore 12 di giovedì 12 marzo.

Il modulo può essere richiesto agli uffici comunali oppure scaricato direttamente dal sito www.comune.candelo.bi.it. La consulta si va ad aggiungere alle altre tre già attivate in materia di gemellaggio, politiche giovanili/social/sport e turismo/marketing/ambiente avviate nei mesi scorsi.