I benefici di correre a piedi nudi secondo il corridore Claudio Canessa

Quasi quarant'anni fatti “di corsa”, una passione che Claudio Canessa, titolare della Palestra Piscina “Armonia in Equilibrio”, ha praticato nonostante tutto, che ci fosse il sole, la pioggia, il caldo o il freddo, non rinunciando mai a quelle forti sensazioni che prova chi pratica questa disciplina.

“Correre mi fa sentire libero – spiega Claudio Canessa - Ho vissuto quasi quarant'anni della mia vita correndo per diletto, con un’unica maratona corsa nel 2009 per festeggiare i miei 45 anni. Se questa passione è rimasta viva è perché per me correre non è semplicemente sudare dentro ad una maglietta, ma vivere emozioni. Libero le gambe, ascolto il mio respiro, dimentico il tempo… mi sento libero! Grazie alla corsa mi sento connesso alla natura e alla vita in tutte le sue forme”.

Per Claudio Canessa, però, praticare la corsa è una pratica spirituale, oltre che salutare e benefica, che va affrontata in pieno contatto con la Madre Terra, a partire proprio dai piedi.

“Correre a piedi nudi è una passione bizzarra - continua Canessa - Spesso nelle mie sessioni di allenamento incontro gli sguardi increduli e talvolta indignati dei passanti ignari della filosofia del “grounding” o “earthing”, lo scalzismo cioè la camminata o la corsa a piedi nudi. Perché talvolta dove la comprensione non trova spazio, si fa strada il pregiudizio”.

Una scelta, quella di correre a piedi nudi, che può essere argomentata grazie a numerosi aspetti positivi di questa pratica, detta scalzismo o barefooting.

“Una delle tante valide ragioni è che solo a piedi nudi si crea la connessione elettrica con il nostro pianeta che, con i suoi elettroni a carica negativa, neutralizza i radicali liberi garantendo salute e longevità – sottolinea Canessa - A piedi nudi si realizza quel radicamento indispensabile per mettere in contatto il nostro Qi con il Qi della terra, a sua volta in contatto con il Qi del cielo. Un dolce fluire dell’energia vitale.

Inoltre solo tramite lo scalzismo si garantisce salute ai nostri piedi, visto che le calzature non sono naturali e provocano danni più o meno evidenti ai nostri piedi. Tra i tanti punti positivi di correre a piedi nudi c’è il fatto che è possibile raggiungere una corretta postura, che dalla volta plantare interessa la caviglia, il ginocchio e tutta la schiena, nella camminata come nella corsa. Il gesto si trasforma e diventa fluido, silenzioso e ci si muove come un grande gatto. La camminata e/o la corsa a piedi nudi migliora la qualità del sonno, riduce lo stress e migliora i risultati intellettivi, in particolare dei bambini, favorendo l’apprendimento. Per finire, nella stagione invernale, la camminata scalza si dimostrerà una vera e propria terapia del freddo. Il freddo non nuoce ai piedi nudi, ma piuttosto tempra il fisico, lo domina e ne regola la temperatura. Ci si ammala meno e, in particolare, si è più immuni alle malattie da raffreddamento”.

Una vera ricetta di salute e benessere, che purifica l’anima e rende liberi.

“Armonie in Equilibrio” ASD, in via Milano, 54 a Vigliano Biellese, con l’arrivo della bella stagione invita tutti coloro che vogliono connettersi con la natura ad unirsi alle camminate a piedi scalzi che verranno organizzate presso la struttura.

Per maggiori informazioni sul benessere e il fitness, Claudio Canessa è autore del libro “In Forma Perfetta Dopo i 40 Anni”, presente in libreria.