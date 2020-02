Da Odontoservice Cossato protesi fisse su 4 impianti di altissima qualità in 48 ore VIDEO

Ottenere un sorriso bello e sano, in caso di dentature fortemente compromesse spesso richiede una lunga serie di sedute dal dentista.

Odontoservice Studio Dentistico, nato come studio improntato verso l’implantologia e le protesi dentali, offre le migliori soluzioni per chi desidera avere un sorriso smagliante e soprattutto sano con l’implantologia a carico immediato, che è ad oggi il punto di forza dello studio, grazie a diversi fattori, tra cui primeggia sicuramente la velocità con cui si svolge il tutto: mentre i classici interventi di implantologia richiedono tempi di stabilizzazione che arrivano fino a 6 mesi, questa tecnica permette di ottenere risultati in tempi brevissimi.

Ci si presenta al mattino e lo staff di Odontoservice effettua l’intervento posizionando nell’arcata superiore o inferiore dai 4 -6 impianti, il tutto sotto sedazione cosciente, monitorato da un medico anestesista. Alla fine della mattinata si torna a casa attendendo il tempo di realizzazione di sole 48 ore, dopodiché sarà già possibile per il paziente, nella maggioranza dei casi, consumare un normalissimo pasto.

Ogni passaggio garantisce un rapporto medico-paziente continuo e costante sin dalla prima visita, dove viene fatto un quadro clinico del paziente in cui la diagnostica pre-intervento è snella, grazie alla presenza di macchinari di ultima generazione come la TAC e nelle viste visite di controllo successive.

Ogni trattamento è fortemente personalizzato, motivo per cui vengono volti degli studi estetici, insieme al paziente, al fine di creare il sorriso desiderato. L’implantologia a carico immediato è una terapia rivolta a tutti coloro che sognano di avere un sorriso bello e sano, che siano portatori di protesi dentali mobili e non ne siano contenti, oppure hanno una dentatura fortemente compromessa.

Se pensate sia arrivato il momento di mettere “le cose a posto” con i propri denti, lo staff di Odontoservice vi aspetta in via Mazzini, 2/M a Cossato (BI).

Per maggiori informazioni: www.odontoservicestudiodentistico.it - info@odontoservicestudiodentistico.it - Tel. 015 3701019.