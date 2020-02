Nuovo bando per le "vecchie scuole" di Rosazza

Nuovo bando per attività ricettiva all'immobile "vecchie scuole". Il secondo esperimento del bando si è reso necessario a causa di un vizio di forma nella domanda presentata al primo tentativo. Tutto da rifare dunque con la possibilità di ripresentare le domande entro il 6 marzo, ore 12.

Si coglie l'occasione per ringraziare l'allora sindaco Maria Grazia Rosazza ed alla sua amministrazione che investì nella struttura per renderla fruibile per attività ricettiva. Altro ringraziamento è dovuto a chi, fino al 31 dicembre scorso, ha svolto l'attività di affittacamere nella predetta struttura con passione. Appassionati della Valle Cervo fatevi avanti!

Per collegarsi direttamente al bando del comune di Rosazza CLICCA QUI