Biella, lunedì partono diversi cantieri stradali. Ecco la mappa per evitare il traffico

Nuovo aggiornamento sui cantieri stradali in corso nella Città di Biella a partire dal 2 marzo. Lunedì partirà l’allestimento del cantiere per la messa in sicurezza di via Ogliaro, nel tratto del versante San Gerolamo in cui da ormai tre anni insiste un movimento franoso. L’azienda Cesi Srl prevede sul tratto di strada interessato il limite di 30 chilometri orari, il restringimento della carreggiata con i new jersey presenti in loco e l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo. L’ordinanza è valida fino al 7 aprile.

Sempre da lunedì apre il cantiere per il ripristino della pavimentazione di via Marocchetti, si renderà necessario lo stop della circolazione lungo la via escluse le intersezioni con via Italia e con piazza Battiani. Per lavori di sostituzione della rete gas metano è istituito il divieto di circolazione lungo la via Piemonte, corsia nord, nel tratto compreso tra corso 53° Fanteria e via Lombardia. L’ordinanza n.142 è in vigore dal 2 al 13 marzo. Per lavori di sostituzione scarico grondaie è istituita la sospensione della circolazione in via Rocchetta nei giorni 3-4 marzo e 30-31 marzo. Prosegue il cantiere lungo via Lamarmora per il rifacimento delle cubettature. L’ordinanza è valida fino al 2 aprile.