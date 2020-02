Biella, il prefetto Triolo visita il comando provinciale della Guardia di Finanza -FOTO

Nella mattinata del 27 febbraio, il Prefetto di Biella, Dott.ssa Fabrizia Triolo, si è recato in visita presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Rinaldo Mussini” sede del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza dove è stato accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Colonnello Pasquale Marotta e dagli Ufficiali ed Ispettori Comandanti di Reparto e di Sezione. Nel corso di un apposito briefing tenuto dal Comandante Provinciale alla cennata Autorità, a cui hanno partecipato i Comandanti di Reparto e i Capi Sezione delle varie articolazioni dipendenti, sono stati illustrati i caratteri del contesto socioeconomico che caratterizza la provincia, nonché le attività di servizio svolte dai Finanzieri biellesi nell’anno appena trascorso, segnalando i principali fenomeni evasivi riferibili a questa provincia e le misure di contrasto adottate.

L’occasione è stata anche utile per evidenziare il concorso offerto dal personale del Corpo nell’esecuzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nel territorio biellese. Il Prefetto, nel prendere atto con favore del lavoro quotidianamente svolto dalle Fiamme Gialle per la prevenzione e repressione delle sempre più complesse forme di illegalità economico-finanziarie che spaziano dalle frodi fiscali a quelle commerciali fino ai sempre più diffusi fenomeni di spreco di denaro pubblico, ha manifestato il proprio compiacimento, esprimendo parole di apprezzamento per la costante e determinata azione di servizio che tutti i finanzieri biellesi svolgono in questa provincia. Al termine dell’incontro, alla Dott.ssa Triolo è stato donato un crest con i simboli del Comando Provinciale.