Automobile Club Biella: passione, servizi e assistenza per l’automobilista. Intervista al direttore Fabio Costanzo VIDEO

Da sempre ACI rappresenta il mondo dell’auto. Essere soci offre numerosi servizi e attenzione per gli automobilisti: soluzioni per qualsiasi esigenza, a partire dalla burocrazia, per arrivare al soccorso stradale.

Un’assistenza specialistica per chi guida, quella descritta dal direttore di ACI Biella Fabio Costanzo, che nell’elencare i numerosi servizi offerti, ci tiene a sottolineare che presso i loro uffici viene inoltre fornita una consulenza non solo in materia automobilistica, ma anche in materia tributaria per il pagamento delle tasse.

“L’Automobile Club è un ente pubblico a base associativa, che offre ai suoi soci un’assistenza davvero variegata – dichiara il direttore - con una tipologia articolata per tutti i cittadini e per tutti i contribuenti. Non è solo assistenza al veicolo, ma è anche medica e legale”.