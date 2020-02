Noto ristorante ricerca gestore con esperienza nella zona dell'Alto Piemonte

L'azienda, attiva nel settore turistico, richiede che il candidato abbia conoscenze specifiche delle ricette della cucina piemontese e dei prodotti del territorio, abbia maturato un'esperienza di gestione di un esercizio da almeno due anni e sia in possesso di partita IVA, per prendere in gestione la componente ristorante all'interno di una struttura di ospitalità turistica, specifica per stranieri amanti dell’Alto Piemonte e cicloturistici.

La sua attività di gestione, suggerita a conduzione familiare o tra soci, oltre a garantire continuità di apertura dovrà tenere conto dell'utilizzo di prodotti ad alta qualità, conformi alle richieste della clientela, utilizzando diverse varietà di riso, vini dell’Alto Piemonte, formaggi, salumi e dolci del territorio.



È gradita la capacità di tenere corsi di cucina per adulti e per bambini.

Il ristorante viene riconosciuto dalla propria clientela per la qualità e la tracciabilità dei prodotti, con un servizio elegante ed accogliente. Con estrema importanza, si richiedono ordine e pulizia costanti della struttura e della cucina a vista, etica comportamentale e commerciale.

La gestione del ristorante dovrà essere collaborativa e di supporto alle attività che la proprietà, attraverso la propria organizzazione, promuove all'interno della struttura turistica come eventi culturali, enogastronomici e di cicloturismo sul territorio per il turismo sostenibile.

È richiesta una capacità organizzativa, per la conduzione di cucina e sala, ed una capacità finanziaria.



Si richiede curriculum dettagliato, lettera di presentazione e proposizione che riprenda i temi sopraindicati indicati, nonché referenze contattabili. Inoltrare la candidatura su cercasigestore@virgilio.it