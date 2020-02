Ternengo, il nuovo percorso del pullman per Biella

Sono iniziati lunedì 24 febbraio, i lavori di ripristino del corpo stradale della Chiavazza-Ronco, con conseguente chiusura fino al 24 aprile della stessa Strada Provinciale 202 tra Chiavazza San Rocco e Ronco Biellese.

In questo periodo ATAP ha stabilito che la linea 320, che collega Biella Cimitero a Chiavazza e Ternengo, effettuando anche il tragitto inverso, seguirà questo percorso: una volta concluso il normale giro a Chiavazza, tornerà verso Biella, deviando in via Coda, via Milano, via Corradino Sella, via Ogliaro, raggiungendo Pavignano, per poi proseguire in via Pettinengo, immettersi sulla Strada Provinciale 201 Ronco in frazione Valeggio, ed infine riallacciarsi sulla linea normale con meta Ternengo.