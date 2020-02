Rossi si aggiudica il Trofeo d'Inverno by Golf Italiano Cup

Domenica al Golf Cavaglià si è concluso il trittico di gare del Trofeo d'Inverno by Golf Italiano Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha avuto una media di quasi 80 partecipanti a tappa. La manifestazione metteva in palio tre soggiorni all' Acaya Golf Resort & SPA in occasione della finale della Golfitaliano Cup che sono stati assegnati (erano validi i migliori due score su tre e in caso di parità si teneva conto del miglior scarto) sul filo di lana a Simone Bucino (in prima categoria con 74 punti), Marco Brocchetti (in seconda categoria con 74 punti) ed Elena Rossi (in terza categoria con 78 punti).

Elena grazie al miglior risultato netto assoluto ha iscritto il suo nome anche nell’albo d’oro del Trofeo d’Inverno. L’ultima prova ha visto i seguenti premiati. Prima categoria: 1° Lordo Simone Bucino Cavaglià punti 33, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 38, 2° Netto Gianni Massaglia Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Marco Brocchetti Cavaglià 39, 2° Netto Stefano Pastore Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Michele Azeglio Cavaglià 43, 2° Netto Elena Rossi Cavaglià 42.