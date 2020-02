Il comune di Biella vuole rescindere il contratto al circolo di via Liguria "Biella Academy"

A seguito di diversi esposti è stata spedita in mattinata una raccomandata dal comune di Biella per la rescissione del contratto relativo alla gestione del circolo del tennis di via Liguria "Tennis Academy". Il provvedimento “volto alla risoluzione della concessione” è stato preso e ufficializzato per “ipotesi di inadempimenti e gravi violazioni della concessione di gestione dell’impianto sportivo comunale, violazione delle disposizioni codicistiche costituenti elusione dei principi generali in materia di contratti pubblici”.

In particolare le violazioni riscontrate sarebbero le seguenti: 1) applicazione del piano tariffario in difformità dalla concessione; 2) canone di concessione non pagato per quota parte annualità 2018; 3) subappalto di servizi non autorizzato; 4) utilizzazione campi non omologati; 5) svolgimento in assenza di licenza del gioco delle carte; 6) mancata manutenzione del campo di piazza San Bernardo delle Alpi.